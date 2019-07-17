سلاح الجو يدمر 6 مقرات قيادة ومستودع ذخيرة لـ"النصرة" و"التركستان"

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي السوري والروسي نفذ سلسلة من الغارات الجوية على مجموعة من مقرات قيادة وسيطرة للمجموعات الإرهابية المسلحة في بلدات خان شيخون وترملا وكفرعين ومحيط جسر الشغور بريف إدلب الحنوبي والجنوبي الغربي، بالإضافة إلى غارات مماثلة على بلدتي الحويجة والحواش بريف حماة الشمالي الغربي.

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ونقل المراسل عن مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مراكز قيادة وسيطرة لمسلحي تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (الصيني).

وأضاف المصدر أن قوات الاستطلاع رصدت مجموعة من الأهداف التي قامت التنظيمات الإرهابية بإنشائها مؤخرا في ريفي حماة وإدلب، وهي عبارة عن مراكز قيادية ومستودعات للذخيرة والأسلحة، ليتم استهداف هذه المواقع عبر سلسة غارت مركزة أسفرت عن تدمير 7 مواقع للتنظيمين المذكورين، بينها مستودع ذخيرة وأسلحة ومعسكر لمقاتلين من الجنسية الشيشانية يقعان إلى الشرق من مدينة جسر بريف إدلب الجنوبي.