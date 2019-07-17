ضبط ٨٣ شخصا و ١٠٦ قطع سلاح مختلفة بحملة امنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ضبط ٨٣ شخصا و ١٠٦ قطع سلاح مختلفة بحوزتهم خلال الاسبوع الثالث من حملة مديرية الامن العام على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة من بينهم ٤ احداث وشخصين من جنسية عربية وتجدد دعوتها للجميع لنبذ تلك الظاهرة والمساهمة بالتصدي لها والإبلاغ عن اية معلومات حولها عبر مركز القيادة والسيطرة 911. اعلنت مديرية الامن العام عن ضبط ٨٣ شخصا بحوزتهم ١٠٦ قطع سلاح خلال الاسبوع الثالث من حملتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية ، ومن ضمن المقبوض عليهم اربعة احداث وشخصين من جنسيات عربية . لتكون بذلك حصيلة ما تم ضبطه منذ بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧م ٢١٣ شخصا ضبط بحوزتهم ٢٤٧ سلاحا ناريا مختلفا . واكدت مديرية الامن العام ان الحملة الامنية ستستمر وبذات النسق ووفق اجراءات رقابية وعملياتية وتحقيقية تضمن متابعة كافة البلاغات والمعلومات حول مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة النارية غير المرخصة والقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من اسلحة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم . وتجدد مديرية الامن العام شكرها لكافة الاخوة المواطنين الذين تعاونوا معها من خلال نبذ ظاهرة اطلاق العيارات النارية والمساهمة في التصدي لها والابلاغ عن ما لديهم من معلومات ومشاهدات حولها عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911 .

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