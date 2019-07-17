دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لون حياتك بإيجابية وتفاؤل وسعادة مع هاتف HONOR 20 PRO الجديد

يُضفِلمحات ساحرة على العالم ويبثُّ فيه الحيوية والتشويق، كما أنّه يلعب دوراً ملموساً في التواصل الإنساني وعلم النفس. فيُمكن أن يؤثر اللون على الاستجابة العاطفية لدى الناس وطريقة ختيارهم للملابس التي يرتدونها والأطعمة التي يتناولونها. وتتميزبقدرتها على تحسين المزاج وتحفيز الإبداع والثقة، وتؤثر في كل أفعالنا تقريباً، حيث تستجيب أدمغتنا للون بشكل لاشعوري وهذا ما يحفز رد الفعل العاطفي بدلاً من العقلاني. ويمكن أن يعتمد سلامنا العاطفي على اللون الذي نراه ومزيج الألوان التي تحفز الاستجابات القوية.

لمحبي الألعاب والفيديو: استمتعوا بوقتكم مع Honor 7X دون خسارة التواصل alqiyady 1 لمحبي الألعاب والفيديو: استمتعوا بوقتكم مع Honor 7X دون خسارة التواصل

شاهد أيضاً: لمحبي الألعاب والفيديو: استمتعوا بوقتكم مع Honor 7X دون خسارة التواصل تدرك HONOR، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، أن اللون ليس مجرد شيء نراه وإنما شيء نشعر به، ووجهة نظر العلامة تلك هي جوهر التميّز في تصميم وأداء الهاتف الذكي الجديد. وتؤمن HONOR بأننا نستطيع الاستفادة بشكل علمي من التأثير الفسيولوجي والعصبي الذي تحدثه الألوان لدينا وتوظيف تأثيرها الإيجابي في حياتنا بصورة جميلة وخلق الانطباع الأول البارز والشعور بالثقة وتعزيز المناعة لدينا وجذب السعادة إلى حياتنا ومَن حولنا. © alqiyady لون حياتك بإيجابية وتفاؤل وسعادة مع هاتف HONOR 20 PRO الجديد يستكشف هاتف HONOR 20 PRO روعة الألوان وأناقتها ودور الضوء في الإطلالة العامة ليخلق عمقاً لونياً يتخطى حدود التصميم في مجال الهواتف الذكية عبر تصميم زجاجي ثلاثيّ الأبعاد يتّسم بالعمليّة، سيتم الكشف عنه لأوّل مرة في سلسلةHONOR 20 . صُمم HONOR 20 PRO للمستهلكين الشباب ممن يتحلّون بالجرأة، ويُعبّر الهاتف عن روح العلامة التجارية الشابة وحبها لنمط الحياة الملون والحيوي، ويحتفل بهدف HONOR المتمثل في تقديم تجربة الهاتف الذكي المتميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. يتميز HONOR 20 PRO بتصميم شاشة قطرة الندى الجميل الذي يجعل نسبة حجم الشاشة 91.7 ٪ من حجم الهيكل العام للهاتف، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة مع شاشة العرض الكاملة بحجم 6.26 بوصة، بالإضافة إلى تصميم الهيكل المنحني الثلاثي الأبعاد والزوايا المستديرة التي تجعل حمله مريحاً في قبضة اليد. © alqiyady لون حياتك بإيجابية وتفاؤل وسعادة مع هاتف HONOR 20 PRO الجديد ترغب HONOR بتمكين جمهورها المستهدف من الشباب من الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يوفرها لهم اللون في حياتهم اليومية. لذلك كلفت HONOR أحد مراكز البحث بإجراء دراسة لاستكشاف علاقتنا بالألوان بعنوان "تقرير لون HONOR 20" في عواصم الأزياء لندن وميلانو للحصول على الإلهام في الأسواق العالمية. وكشفت النتائج أن الناس يؤمنون بأن الألوان التي يرونها ويرتدونها تؤثر على أمزجتهم. وسلّطت HONOR الضوء من خلال هذه الدراسة على حاجة المستخدمين للمسة الحيوية والألوان النابضة بالحياة ليُعبروا عن شخصياتهم وآرائهم أيضاً في وسائل التواصل الاجتماعي. طُلِيَ هاتف HONOR 20 PRO بلوني فانتوم بلو وفانتوم بلاك وتم مزجهما بطبقة زجاجية وعميقة في بيئة مُفرغة تميزت بالتحكم الدقيق بدرجة الحرارة والضغط. وكانت النتيجة تأثير بصري يتّسم بالعمق ويُميّز HONOR 20 PRO عن الهواتف التي سبقته.

سيتمكن الجميع الآن من الاستمتاع بألوان عالمهم و"الأناقة الاستثنائية" مع الكاميرا الاحترافية ثلاثية العدسات بدقة 24 ميجابكسل المزودة بعدسة ذات زاوية واسعة للغاية تبلغ 120 درجة، تتيح للمستخدمين التقاط العالم الواسع بمزيد من التفاصيل ليلاً ونهاراً. كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائدة في المجال بدقة 32 ميجابكسل وتقنية تصوير الإضاءة الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل المستخدمين خبراء بالتقاط صور السيلفي.المزيد:

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