شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم خلال أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأربعاء، تكريم الفائزين فى الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامى العربى تحت شعار "القدس فى عيون الإعلام"، حيث تم تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

قام بتسليم الجوائز وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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والجوائز عبارة عن أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالاً تدعم القدس فاز بها تليفزيون دولة فلسطين، وثانيا أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس فازت بها الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوى والإعلامى العراقى محمد سلمان الونداوي، والإعلامى الفلسطينى محمد عبد ربه، وثالثا أفضل مقال صحفى حول عروبة مدينة القدس وفاز بها بلاب غيث كسواني، ومحمود أبو الهيجاء، ورابعا أفضل برنامج إذاعى حول مدينة القدس فازت به إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبو ظبى الإذاعية، وخامسًا أفضل برنامج تليفزيونى حول مدينة القدس، وفاز به تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير يا قدس).

وسادسًا فاز موقع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينى بأفضل موقع إلكترونى عربى يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس، وسابعا فاز فيلم (القدس تاريخ وقضية) كأفضل فيلم قصير توثيقى حول القدس من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (فى سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وثامنًا أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية وكان عنوان الصورة (القدس..طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية) لوكالة الأنباء الفلسطينية.