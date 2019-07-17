شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية بأرجاء المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

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ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

ويزعم اليهود أن لهم (هيكلا) أو(معبدا) كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان (عليه السلام) لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التى يقومون بها والتى ازدادت وتيرتها.