تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الفلسطيني في جدة

أنقرة/ الخليج 365
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في مدينة جدة السعودية.
وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء، "تباحثت مع أخي رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، حول موقف إسرائيل العدواني المتصاعد تجاه القدس".
وأضاف: "سنقف دائما إلى جانب الدولة الفلسطينية، وإخواننا الفلسطينيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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