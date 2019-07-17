وزير داخلية اليمن يبحث ملفات أمنية مع مسؤولين سعوديين بالرياض

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

توجه وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، الأربعاء، إلى الرياض، في زيارة يبحث خلالها ترتيبات الملف الأمني في المحافظات اليمنية المحررة من الحوثيين، مع الحكومة السعودية.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، فإن الميسري الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الحكومة، توجه إلى الرياض في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من القيادة السعودية.

وسيجري الميسري خلال الزيارة، سلسلة مباحثات أمنية تتضمن ترتيبات الملف الأمني وتحمل وزارة الداخلية اليمنية المسؤولية الأمنية الكاملة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) والمحافظات المحررة (من الحوثيين)، حسب المصدر.

كما ستتناول الزيارة، "بحث سبل تدعيم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين (..) وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة".

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وسيلتقي الوزير اليمني خلال زيارته إلى الرياض، نظرائه من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات، من ترتيب عمل القوات الأمنية المختلفة، حسب المصدر.

تأتي زيارة الوزير اليمني، ضمن مساعي وزارة الداخلية لفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من الحوثيين، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات كبيرة نتيجة لعدم تحكمها بالقوات التي تدعمها الإمارات في عدد من المحافظات، والتي لا تعترف بالسلطات اليمنية الشرعية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.