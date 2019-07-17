التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيرة" تجاه جازان السعودية

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها "الحوثيون" باليمن تجاه مدينة جازان، جنوبي المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه مدينة جازان".

وأضاف: "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث) في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي".

ووصل غريفيث، الثلاثاء، إلى صنعاء، ضمن جولته الجديدة لإحياء مساعي السلام المتعثرة وتطبيق اتفاق الحديدة، التي توصلت إليه الحكومة وجماعة الحوثيين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجوم "واسع" بطائرات مسيرة ضد مطار "جازان" ما أسفر عن تعطيل الملاحة فيه.

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وفي بيان نشره عبر "فيسبوك"، أضاف سريع: "العملية استهدفت أهداف عسكرية مهمة في المطار الإقليمي وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية".

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل للجماعة عن شنها هجوما واسعا على المطار نفسه، أدى لتعطيل الملاحة فيه، ورد التحالف في بيان أنه اسقط 3 طائرات مسيرة حوثية صوب مدينتي أبها وجازان.

وكثفت الجماعة مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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