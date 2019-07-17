الجيش الإسرائيلي: إصابة مهربي مخدرات على الحدود المصرية

القدس/ الخليج 365-
قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن عناصره أطلقوا النار، ليل الثلاثاء، على "مهربي مخدرات"، على الحدود مع مصر.
وقال الجيش، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" خلال عملية لمنع تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية، الليلة الماضية (الثلاثاء)، حدّد جنود الجيش وشرطة حرس الحدود عدد من المشتبه بهم، الذين فتحوا النار عليهم".
وأضاف:" رد عناصر الجيش وشرطة الحدود باطلاق النيران، وفقا لقواعد اطلاق النار".
وتابع الجيش الاسرائيلي:" أُصيب بعض المهربين، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الاسرائيلية".
ولم يحدد الجيش جنسية المصابين وعددهم، وطبيعة إصاباتهم وأماكن علاجهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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