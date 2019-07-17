درعا..مقتل ضابط و5 جنود من قوات النظام السوري بتفجيريْن

درعا / الخليج 365

قتل 5 جنود وضابط من قوات النظام السوري، ومدنيان، الأربعاء، جراء تفجيرين منفصلين في مدينة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن حافلة كانت تقل عناصر من "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد، انفجرت بفعل عبوة ناسفة على طريق ضاحية درعا جنوبي المدينة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 5 جنود على الأقل وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى "مستشفى درعا الوطني" وبينهم حالات حرجة.

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وأفادت مصادر أخرى للأناضول، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة ضابط لدى خروجه من موقع عسكري قرب بلدة "جلين" بريف درعا الغربي (جنوب).

وأوضحت أن الانفجار أسفر عن مقتل الضابط واثنين من أفراد عائلته كانا معه داخل السيارة.

وشهدت مدينة درعا بعد فرض النظام وروسيا مصالحة فيها العام الماضي عددا من التفجيرات استهدفت دوريات للنظام ودورية للجنود الروس دون وقوع خسائر كبيرة.

والعام الماضي فرضت روسيا على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا اتفاقًا، اضطر بموجبه الآلاف من معارضي النظام العسكريين والمدنيين لمغادرتها باتجاه مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.