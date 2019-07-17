مركز "صدى" يعلم سيدات سوريا مأكولات غازي عنتاب

غازي عنتاب/ الخليج 365

تتعرف السيدات السوريات في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا، على مطبخ الولاية المتنوع والمشهور، ويتعلمن أشهر أكلاته، بفضل جمعية تعاونية أنشأتها سيدات الولاية.

وتتلقى السيدات السوريات الدورات التعليمية، في مركز "صدى" لتنمية وتضامن المرأة، وبالإضافة لتعلم طبخ مأكولات عنتاب الشهية، تقدم دورات المركز فرصة للتبادل الثقافي والاندماج في المجتمع.

ويشارك في دورة مطبخ غازي عنتاب بالمركز، التي بدأت قبل 4 أشهر، 53 سيدة سورية، تعلمن خلالها العديد من الأكلات وأطباق حلويات عنتاب الشهيرة وعلى رأسها حلوى "القطمير".

وقالت رئيسة جمعية "صدى" التعاونية، خديجة تكين، للأناضول، إن الجمعية بدأت نشاطها قبل عام، وتقدم دورات للنساء السوريات والأفغانيات بالإضافة إلى التركيات، في صناعة المنسوجات، والأحذية، والمطبخ، وبدأت في بيع المنتجات التي تصنعها السيدات.

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وأوضحت أن الهدف الرئيسي لإنشاء الجمعية هو زيادة التواصل الثقافي، بالإضافة إلى توفير مصدر دخل للسيدات.

بدوره قال المدرب محمد أوزسيميتشي، إن السيدات المشاركات يقبلن على تعلم الطبخ وصناعة الحلويات بشغف كبير.

وأضاف أن هدف الدورات هو مساعدة السيدات على الاندماج في المجتمع، والتبادل الثقافي.

وأعربت السيدة السورية، سهام حسين، المشاركة في الدورة، عن سعادتها لتعلم كيفية صناعة أكلات عنتاب الشهيرة وخاصة حلوى "القطمير"، وقالت إنها لاقت صعوبة في البداية لتعلم كيفية التعامل مع العجين لكنها تمكنت من صنعه في النهاية.



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