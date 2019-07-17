الحوثيون يعلنون استهداف مطار "جازان" السعودي بطائرات مسيرة

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، الأربعاء، شن عملية هجومية واسعة بطائرات مسيرة على مطار جازان جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع: "الطيران المسير نفذ صباح اليوم عملية واسعة على مطار جازان الإقليمي (في السعودية) بطائرات قاصف 2K".

وفي بيان نشره عبر "فيسبوك"، أضاف سريع: "العملية استهدفت أهداف عسكرية مهمة في مطار جيزان الإقليمي وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية".

ولفت المتحدث الحوثي إلى أن "العملية الهجومية لسلاح الجو المسير على أهداف عسكرية في مطار جيزان تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب".

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ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل للجماعة عن شنها هجوما واسعا على المطار نفسه، أدى لتعطيل الملاحة فيه.

ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من التحالف، بقيادة الرياض، لما ورد في بيان الحوثيين.

وكثفت الجماعة مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.