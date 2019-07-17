نادي الأسير: المعتقل "طقاطقة" استشهد نتيجة التعذيب

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إنه حصل على معلومات جديدة، تؤكد أن استشهاد المعتقل نصار طقاطقة (31 عاما) في السجون الإسرائيلية، كان نتيجة التعذيب.

وأضاف نادي الأسير (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن عددا من المعتقلين قالوا إن تدهورا صحيا ظهر على المعتقل، بسبب التحقيق في مركز تحقيق الجلمة (شمالي الضفة).

ولفت البيان، إلى أن "طقاطقة" أُدخل لزنازين سجن مجّدو (شمال) يوم 9 يوليو/تموز، واعتدى عليه بالضرب المبرّح وقيّد في السرير".

وأضاف نادي الأسير:" بتاريخ 11 يوليو/تموز، رفضت الإدارة نقل المعتقل إلى الأقسام العامة، بذريعة أنه مُعاقب، والأحد الماضي نقل على حمّالة، ووضع في غرفه تحت رقابة خاصة بسبب وضعه الصحي، وجرى نقله لاحقاً إلى المستشفى في "الرملة" حتى تم الإعلان عن استشهاده الثلاثاء.

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وقال البيان إن طقاطقة "تعرض للتعذيب في معتقل مجدو قبل استشهاده، وهناك معلومات أولية تُشير إلى احتمالية أصابته بكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب".

وأعلن رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني قدورة فارس، في تصريح سابق لوكالة الخليج 365، أنه تم العثور، الثلاثاء، على المعتقل طقاطقة مستشهدا في غرفته بسجن الرملة، وسط إسرائيل، دون معرفة ظروف وفاته.

واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2019.

وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً، بحسب إحصائيات "نادي الأسير".

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