أمانة عسير تعقد ورشة عمل لـلتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء

نجود علي

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ” الربط الالكتروني بين شركة الكهرباء و نظام بلدي ” و ذلك لتطوير استراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير .

و ذلك بمسرح الأمانة بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط و خدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقه و عدد من ممثلي المكاتب الهندسية و ممثلي شركة كهرباء السعودية و رؤساء البلديات .

و رحب ابوشايقه بالحضور مؤكدا بأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية مما سينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

والتي تعد احد برامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن مثل هذه الورش من شأنها أن ترفع من مستوى العمل البلدي في التفاعل والتفعيل لمخرجاتها في ضوء التطور المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

و أشار الى أن إجراءات اصدار رخص البناء الجديدة جاءت بهدف تسهيل و تيسير الحصول عليها من قبل المستفيد و في فترة وجيزة دون الحاجة الى المراجعات اليدوية ما بين أمانة المنطقة و شركة كهرباء السعودية و جاءت هذه الخطوة انطلاقا لتوجهات التحول الالكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز و مؤشر الأداء ومواكبة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة العمل .

يذكر أن هذه الورشة تعد امتدادًا لجهود الوزارة في سبيل تطوير مخرجات العمل البلدي لرفع كفاءة الأعمال من خلال التحول الألكتروني بما يحقق التوافق وتقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج تراخيص البناء .