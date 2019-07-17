الجوازات توضح طريقة استلام الجواز الإلكتروني بعد تجديده

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت المديرية العامة للجوازات إن تجديد الجواز الإلكتروني لا يتطلب حجز موعد، وإنما يكون عن طريق مراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة نطاق الاختصاص.
وأوضحت الجوازات أن تجديد الجواز يتم عن طريق نظام أبشر، ليتم إتمام الإجراء بعد ذلك في الإدارة المعنية خلال 3 أيام عمل.
واستفسر مواطنٌ الجوازات على صفحتها الرسمية في “تويتر ” قائلاً: ” السلام عليكم تم تجديد الجواز عن طريق نظام أبشر، هل يلزم حجز موعد لاستلام الجواز ؟.
لترد الجوازات: ” أهلاً بك، يتم الاستلام خلال ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك ولا يتطلب حجز موعد. سعدنا بتواصلك
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