أحنا غير !

صحيفة الخليج الإلكترونية

في الأونه الأخيره انتشر مقطع في برنامج السناب شات

عن شاب يتحدث عن السفر وأن ٨٠٪؜ من الأشخاص “المشاهير ” يتنقلون من دول إلى أخرى ..

و قال أن المُتلقي يتوهم بأن جميع الناس مسافرين ونحن المشاهير ننقل صوره غير صحيحه وغير صادقه و غير واقعيه .. “لكن هذا دورنا” !

بينما ردات الفعل التي تُصدر من الناس داخل البيوت تُشكل ضغط كبير على أهاليهم ..

ووضح أن هنالك فارق كبير بين الشخص العادي والشخص المشهور .. الشخص العادي “يجمّع” لمدة ١٠ شهور من أجل السفر ! .. و المشاهير يتلقون الدعم المادي من شركات للسفر من أجل الإعلانات .. وقال بصريح العبارة “حنا مو زي أبوك اللي يكرف ١٢ شهر” ..

ولكن لا أحد يلوم المشاهير ! فهذا مصدر رزق لهم ..

فهم لايتعبون أو يصرفون من مالهم الشخصي بل الشركات التي تصّرف عليهم..

Advertisements

ووجه نصيحه أخيره : لاتضغطون على أهاليكم وتحمّلوهم فوق طاقتهم فليسَ لكم الحق ! “أرفقو عليهم”

ختاماً : “اللي مايجي اليوم .. يجي بكره” .

بقلم

لولو العجيان