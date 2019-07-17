صحيفة الخليج الإلكترونية

دار بيني وبين أفراد عائلتي حوار عن أجور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام،￼ وكانت الآراء متباينة وشدتني-كلمة ما زالت عالقة في ذهني قد قالها أخي الأكبر بخصوص إعلانات المشاهير؛ حيث وصفها بـ “مال حرام”. كلمته دفعتني للتفكير مليًا عما إن كان يجب فع ًلا أن يتم التحقق من مصداقية إعلانات المشاهير من قبل جهة مسؤولة إضافة إلى وضع سقف معيّن لأسعار الإعلانات حسب ما تراه الجهة المعنية بالإشراف عليها.

من المعلوم أن غاية الشركات الأولى هي زيادة مبيعاتها عبر طرحها على أكبر شريحة مهت ّمة ممكنة، وهذا يف ّسر لجوء هذه الشركات المنطقي للمشاهير عو ًضا عن أولئك المتخصصين الذي قد￼ أمضوا ٤ سنين وربما أكثر في الجامعة لدراسة تخ ّصص الدعاية والإعلان، حيث يحقق المشاهير هذه الغاية بمج ّرد تصوير المنتج وعرضه على آلاف المشاهدين ببضع ثواني، ناهيك عن تأثير

المشهور القوي وسهولة انجذاب الكثير من￼ المتابعين خلف ما ينصح به، في المقابل، لا يمكن التغاضي عن معارضة كثير من الجماهير لفكرة أن يكون المشهور مسوقًا، إذ يرونه أقل من أن يكون موثوقًا، ويستبعدون أن يتح ّرى المصداقية في إعلاناته، وهذا نتج بنا ًء على تجربة أكثر من مشهور اتضح فيها أن سعيه خلف المادة كان -￼

للأسف – أهم من سعيه إلى تحري مصداقية ما يعلن. يجب القول إن الإعلانات التلفزيونية – على سبيل المثال – ليست بالضرورة أكثر مصداقية من سابقتها،خصو ًصاتلكالتيتسّوقلمنتجاتالطعام، كما أن هناك بعض الشكوك بمصداقية عدد من مندوبي التسويق، حيث أقرأ إعلانات منتجات التنحيف وغيرها في ردود التغريدات في تويتر وانستغرام بشكل عشوائي. مثال عدم مصداقية الإعلانات المختلفة – ليس دون أدنى شك – هو مبرر لسقوط مصداقية المشاهير، وهم من يح ّملهم البعض جز ًءا كبيرا من مسؤولية الترويج لمنتجات سبّبت أضرا ًرا ومضاعفات صحية لكثيرين هذه￼ الأيام، وفي الأخير يبقى التساؤل هل مشًاهير التواصل الاجتماعي ابطال تسويق ام أبطالا.

بقلم

ديما بنت عبدالله السلامه