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صحيفة الخليج الإلكترونية
دار بيني وبين أفراد عائلتي حوار عن أجور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام،￼ وكانت الآراء متباينة وشدتني-كلمة ما زالت عالقة في ذهني قد قالها أخي الأكبر بخصوص إعلانات المشاهير؛ حيث وصفها بـ “مال حرام”. كلمته دفعتني للتفكير مليًا عما إن كان يجب فع ًلا أن يتم التحقق من مصداقية إعلانات المشاهير من قبل جهة مسؤولة إضافة إلى وضع سقف معيّن لأسعار الإعلانات حسب ما تراه الجهة المعنية بالإشراف عليها.
من المعلوم أن غاية الشركات الأولى هي زيادة مبيعاتها عبر طرحها على أكبر شريحة مهت ّمة ممكنة، وهذا يف ّسر لجوء هذه الشركات المنطقي للمشاهير عو ًضا عن أولئك المتخصصين الذي قد￼ أمضوا ٤ سنين وربما أكثر في الجامعة لدراسة تخ ّصص الدعاية والإعلان، حيث يحقق المشاهير هذه الغاية بمج ّرد تصوير المنتج وعرضه على آلاف المشاهدين ببضع ثواني، ناهيك عن تأثير
المشهور القوي وسهولة انجذاب الكثير من￼ المتابعين خلف ما ينصح به، في المقابل، لا يمكن التغاضي عن معارضة كثير من الجماهير لفكرة أن يكون المشهور مسوقًا، إذ يرونه أقل من أن يكون موثوقًا، ويستبعدون أن يتح ّرى المصداقية في إعلاناته، وهذا نتج بنا ًء على تجربة أكثر من مشهور اتضح فيها أن سعيه خلف المادة كان -￼
للأسف – أهم من سعيه إلى تحري مصداقية ما يعلن. يجب القول إن الإعلانات التلفزيونية – على سبيل المثال – ليست بالضرورة أكثر مصداقية من سابقتها،خصو ًصاتلكالتيتسّوقلمنتجاتالطعام، كما أن هناك بعض الشكوك بمصداقية عدد من مندوبي التسويق، حيث أقرأ إعلانات منتجات التنحيف وغيرها في ردود التغريدات في تويتر وانستغرام بشكل عشوائي. مثال عدم مصداقية الإعلانات المختلفة – ليس دون أدنى شك – هو مبرر لسقوط مصداقية المشاهير، وهم من يح ّملهم البعض جز ًءا كبيرا من مسؤولية الترويج لمنتجات سبّبت أضرا ًرا ومضاعفات صحية لكثيرين هذه￼ الأيام، وفي الأخير يبقى التساؤل هل مشًاهير التواصل الاجتماعي ابطال تسويق ام أبطالا.
بقلم
ديما بنت عبدالله السلامه
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