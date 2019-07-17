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الان تتابع “مقياس” يحدد الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت والان مع التفاصيل
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"هيئة الاتصالات" السعودية تكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت
مقياس هيئة الاتصالات
متابعات - الخليج 365
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات تقرير “مقياس”، للربع الثاني من عام 2019م، الذي يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم الخدمة.
وأوضح تقرير “مقياس” أن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 37.2 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 5.1% مقارنة بالربع الماضي، بينما حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسبة تحسن بلغت 27.0%، تليها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة تحسن 16.3% بمتوسط سرعات 35.3 و32.9 ميجابت في الثانية على التوالي.
أما فيما يتعلق بجودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ فقد أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة، من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت، تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD.
ورصد التقرير جودة أداء بعض الألعاب الإلكترونية المشهورة من حيث زمن الاستجابة (Latency/Ping).
يذكر أن تلك القياسات تهدف إلى تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.
ويشار إلى أن الهيئة دشنت مبادرة “مقياس” لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، ودعت مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات، للمساهمة في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم، من خلال الموقع الالكتروني مقياس: (www.meqyas.sa).
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