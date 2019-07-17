العساف: المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الوزير، قوله إن "المملكة تؤكد على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس". وأضاف العساف، في جلسة انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة: "النزاع العربي الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب".

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