وزير الخارجية الفلسطيني: القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي

وأضاف المالكي، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر" اليوم الأربعاء 17 يوليو / تموز: "على دولنا اتخاذ تدابير جادة ضد إسرائيل، ويجب الوصول لحل للنزاع مع إسرائيل لتجنيب المنطقة عقودا أخرى من الصراع".
وأضاف: "الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية بحق الفلسطينيين متصاعدة، ويجب وقف أي تطبيع مع الاحتلال وعلى دولنا اتخاذ تدابير جادة ضدهم".
واستطرد: "مدينة القدس تتعرض الآن لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تجاهل لحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم طبقا للاتفاقات الدولي".
يتبع...
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