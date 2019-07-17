عاجل.. اتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press وقَّع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغير اتفاقا مشتركا، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". ويعقد الجانبان الآن مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاتفاق، حيث أكد المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، أن هذا الاتفاق السياسي مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، حيث يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار، كما وجَّه الشكر للمجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات، ودعا وسائل الإعلام إلى الحفاظ على الوفاق الوطني، كما طالب بإخراج السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.

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