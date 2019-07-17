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الان تتابع عملية فصل توأم تستغرق 55 ساعة و100 طبيب وممرض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أكثر من 100 طبيب وممرض شاركوا في 3 عمليات أساسية، على مدى 4 أشهر، لشقيقتين باكستانيتين، عمرهما عامان.
واستهدفت الثلاث عمليات فصل رأسيهما في مستشفى جريت أورموند في لندن، حيث ولدتا برأس ملتصق، وهي حالة نادرة استلزمت من الأطباء 55 ساعة داخل غرفة العمليات.
عملية فصل توأم
وجرى فصل التوأم الملتصق النادر في المستشفى خلال سلسلة من العمليات استغرقت 55 ساعة ونجح الجراحون في فصل الرأسين المتشابكتين في الجمجمة المشتركة.
عملية فصل توأم
وتكفل رجل الأعمال الباكستاني مرتضى لاخاني بدفع ثمن إجراء العملية، وقالت والدة التوأم زينب بيبي (34 عاما): “نحن مدينون للمستشفى والعاملين بها، ونود أن نشكرهم على كل ما فعلوه لبناتي”.
عملية فصل توأم
وكان والدهما قد توفي منذ فترة وخرجت الفتاتان اليتيمتان من المستشفى وتستكملان فترة تعافيهما في لندن مع والدتهما وجدهما.
عملية فصل توأم
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