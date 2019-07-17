مقتل 5 جنود سوريين إثر تفجير طال حافلتهم في درعا

وأفاد مصدر بالشرطة السورية، لوكالة "سبوتنيك"، بـ "مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 14 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم في حي الضاحية بدرعا".

من جانبها، ذكرت وكالة "سانا" أن "إرهابيين استهدفوا سيارة عسكرية على طريق اليادودة في ريف درعا والمعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى".

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 جنود وإصابة 11 بعضهم جراحه خطيرة.