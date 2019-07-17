اخبار الخليج

إيران ترد مجددا على بومبيو... لا تفاوض حول القدرات الدفاعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال واعظي، اليوم الأربعاء، إن "القدرة العسكرية الدفاعية لإيران خط أحمر"، مضيفا: "أعلنا مرارا أننا لا نفاوض أحدا حول قدراتنا الدفاعية".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN

وعن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي قبل إعادة تفعيل العقوبات على طهران، قال واعظي: "إذا عادت أمريكا ورفعت العقوبات عن إيران فإنها ستكون فرصة جيدة لإعادة تشكيل 5+1، وسوف تكون فرصة لأمريكا نفسها"، في إشارة للدول الموقعة على الاتفاق في عام 2015.

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسف، أكد أمس الثلاثاء، أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أية دولة.

وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "صواريخ إيران، غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أية دولة".

يأتي ذلك ردا على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث قال خلال اجتماع للحكومة، إن "طهران مستعدة للتفاوض"، بحسب وكالة "رويترز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترد مجددا على بومبيو... لا تفاوض حول القدرات الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا