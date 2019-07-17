دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قرار سعودي بخصوص تنقل المعتمرين خارج مكة.. تعرفوا على التفاصيل

أعلن مجلس الوزراء السعودي، استثناء زوار المملكة بهدف العمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

وأشار مجلس الوزراء السعودي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستثناء جاء بمرسوم ملكي بالتزامن مع بدء استقبال المملكة للمعتمرين والحجاج لموسم حج 2019 الذي سيبدأ خلال فترة أقل من شهر. ونوه مجلس الوزراء ـ عبر بيانه ـ إلى أن السعودية استقبلت خلال العام الجاري قرابة 8 ملايين معتمر وحوالي مليوني حاج من جميع العالم هذا العام.

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يُذكر أن طلائع الحجاج قد بدأوا الوصول للمملكة العربية السعودية منذ مطلع شهر يوليو الجاري وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمينهم. المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي