الحرارة تصل إلى 45.. تحذير من موجة "شديدة السخونة" في مصر

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 45 في بعض مناطق مصر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة "شديدة الحرارة" تبلغ ذروتها، الأربعاء، تضرب أنحاء البلاد وخصوصا القاهرة والصعيد، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 45 مئوية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحراره على القاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض غربا".
وأضاف البيان أن الطقس سيكون "معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية المثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط".
وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق من الثلاثاء، أن مصر تتأثر بموجة شديدة الحرارة، حيث ترتفع معاها درجتا الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء.
وأوضحت أن الموجة تبلغ ذروتها الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 42 والصغرى 32، وعلى شمال الصعيد 44 درجة وعلي جنوب الصعيد 45 درجه، على أن تنخفض غربا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.