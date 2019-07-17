الحرس_الوطني يوفر #وظائف لحملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم من الجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن طرح عدد من الوظائف للمواطنين والمواطنات من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلومات وما يعادلها.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة من المرتبة الثامنة وحتى المرتبة الرابعة، مبينة أن التقديم لها سيكون اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 18/11/1440، عبر منظومة التوظيف الحكومي “جدارة“.

وأبانت أن الوظائف المعلنة تشمل 3 وظائف للرجال على المرتبة الثامنة، و5 وظائف للرجال ووظيفة واحدة للنساء على المرتبة السابعة، و47 وظيفة للرجال و14 وظيفة للنساء على المرتبة السادسة، بالإضافة لـ20 وظيفة للرجال ووظيفتين للنساء على المرتبة الخامسة، ووظيفتين للرجال على المرتبة الرابعة.

وأضافت أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية، واختبار القدرات المعرفية للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة، مبينة أن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية، ومن ثم التربوية، وخريجي المعاهد التربوية المتخصصة والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.