تسجيل 148 ألف حاجّ من الداخل في المسار الإلكتروني.. والمقاعد الشاغرة تقارب 70 ألفاً

صحيفة الخليج الالكترونية

بلغ عدد حجوزات حجاج الداخل في المسار الإلكتروني منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري 148 ألفاً و635 حجزاً.

وسجّل في المسار الإلكتروني حتى أول أمس (الاثنين)، 79 ألفاً و945 حاجاً من المواطنين، أما المقيمون المسجلون في المسار فبلغ عددهم 68 ألفاً و684 حاجاً.

وصدر للحجاج الذين استكملوا إجراءات الحج على المسار 122.312 تصريح حجّ، في حين لا تزال التصريحات الباقية قيد الإجراء.

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ويستهدف المسار الإلكتروني لحجاج الداخل نحو 219 ألف حاجّ، ويصل عدد المقاعد الشاغرة في حملات الحج إلى 69.551 مقعد ينتهي الحجز عليها في 7 ذي الحجة 1440 هـ.