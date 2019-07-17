وفاة أسرة سعودية إثر حادث مأساوي بجورجيا

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي مواطن سعودي وزوجته وطفلهما، وتعرضت طفلتهما لإصابات بليغة، وذلك إثر حادث مروري مروع، وقع على طريق كوبوليتي بمدخل مدينة باتومي بدولة جورجيا، نتج عن تصادم مؤسف لعدد من السيارات، إحداها انتهكت قواعد السلامة المرورية. وتسبب الحادث في 16 إصابة.

وتم تنويم الطفلة المصابة، 5 سنوات، بالعناية الحرجة بأحد مستشفيات باتومي، بعد أن أُجريت لها عملية جراحية، وما زالت تحت الملاحظة، ويُنتظر أن يتم إخلاؤها طبيًّا للمملكة.

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وكان شقيقها قد نُقل للمستشفى على قيد الحياة، قبل أن يتوفى متأثرًا بالإصابات الخطرة التي لحقته، أما الابن الثالث، وعمره 3 سنوات، فقد تركوه عند أسرتهم في السعودية.

وبحسب صحف جورجية فإن شقيق المواطن المتوفى بالحادث وصل جورجيا لإنهاء إجراءات تسلُّم جثامين شقيقه وزوجته وابنهما، كذلك العمل على نقل الطفلة المنومة بالمستشفى بعد التنسيق مع سفارة السعودية بجورجيا.

من جانبه يتابع سفير المملكة في جورجيا عبدالله المطيري، الحادث، وتحديدًا الوفيات التي نتجت منه؛ باعتبارهم مواطنين سعوديين، وإنهاء إجراءات تسلُّم الجثامين الثلاثة، ونقلها للمملكة العربية السعودية.