صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ريم حنبظاظة جدة : لعل الأغلب لم ينتبه للعلاقة بين تخطيط المدن و الإكتئاب بشكل مباشر، الا أن المصمم والمخطط العمراني المهندس أيمن الشيخ، أكد على أن هنالك علاقة بينهما، وأن نتائج تخطيط المدن هي جزء من مسببات الإكتئاب.

واوضح الشيخ من خلال مثال قائلا: “تخطيط المدن الذي يعتمد على الانتشار يعطي زمن أطول في أي رحلة تنقل من مكان لآخر، ومع تلك الزيادة والإزدحام المروري، تأتي مسببات الضجر والأنفعال الغير إيجابي والقلق والتوتر، وجمعيها يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب”.

‏⁧وأضاف مثال آخر : “أيضاً تخطيط المدن الذي يقلص فرص الحصول على عمل بناء على منظومة استهلاكية غير منتجة، يغذي ايضاً الشعور بالملل والضجر والاكتئاب”.

وأشار الشيخ إلى أن الشعور بالإكتئاب قد يصيب الجميع لظروف وأسباب متعددة، وهنا تكمن الأهمية في العلاقة بين تخطيط المدن والاكتئاب، فهل تحصل في مدينتك على الدعم الكافي لمواجهة الإكتئاب؟ الجواب يؤكد هذه العلاقة.

‏⁧

وأكد الشيخ، على أن الدعم لمواجهة الإكتئاب، يجب أن لا يرى من زاوية عمرانية فقط، تخطيط المدن يتضمن عدة مجالات (بيئي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني،) ومن المهم أن يتنوع الدعم ليغطي كافة المجالات.

اما عن الدعم الذي بالإمكان أن يقدمه تخطيط المدن في المجالات السابقة، لخصها بالتالي:

اولا المجال الاجتماعي: فلا تتوفر في العديد من المدن أي عيادات للتدخل السريع لحالات الإكتئاب أو العنف أو التحرش، اضافة أن إرتفاع سن الزواج أحد محفزات الإكتئاب فيجب على إدارة المدن حينها التعامل مع مسببات ارتفاع سن الزواج ومعالجة جذور المشكلة قبل أن تتفاقم لتولد مشكلات أكثر خطورة، ايضا يجب النظر للساحات العامة مكان للالتقاء بالآخرين والحديث معهم، وليست مكان لمشاهدة ماذا يفعل الآخرين.

Advertisements

ثانياً: المجال العمراني، فمثلا وجود مسارات المشاة الممتدة والمرتبطة من باب المنزل إلى المباني المحيطة تساعد في رفع مستوى الصحة والتي هي جزء مؤثر في تثبيط الإكتئاب، كما أن وجود الساحات العامة دون وجود تفاعل مع المجتمع المحيط يعني وجود مشكلة يجب معالجتها.

ثالثا: المجال البيئي، وتتمثل في الإقتراب من البيئة وعناصرها المتعددة أودية، جبال، شواطئ، أشجار، هو أحد عناصر تثبيط الإكتئاب، فإنغماس الإنسان في بناء البيئة المحيطة والمحافظة عليها جزء من جعل الإنسان ذو نتاج متنوع ومسئولية تجاه المكان.

وأكد المهندس، أيمن على أنه من المهم أن نتعرف جيدا على مدينتنا، ونعرف هل هي محفزة أم مثبطة للإكتئاب، وكيف نقي انفسنا من التعرض لمسببات الإكتئاب، وتأتي الخطوة الأولى، لتدارك ذلك من منظور تخطيط المدن، والتي لا تظهر غالبا بشكل مباشر ويتطلب نجاحها تكاملا في الأدوار من عدة جهات، ليكمن الحل في تعزيز المنظومات (الإجتماعية، البيئية، الإقتصادية) وجعلها فعالة بشكل إيجابي ومشاركتها مع الجميع وتبادل الأدوار مع المجتمع، بشكل أساسي.

وأضاف ‏على سبيل المثال : المنظومة الإقتصادية والتمكين الاقتصادي للأعمال متناهية الصغر من المنازل مثل (الورش والمعامل الصغيرة، المخابز الأسرية)، مثال آخر : المنظومة الإجتماعية وتكمن من زاوية تخطيط المدن في المشاركة في إتخاذ قرارات التنمية والتطوير العمراني.

‏الجدير بالذكر أن العمل في الدائرة بين تخطيط المدن و الإكتئاب يتطلب جهود أكثر من المهتمين في المجالين وضرورة بناء منظمات تهتم بذلك وتكون إدارتها من المجالين لتحقيق أعلى منفعة وفائدة للمدن.

‏