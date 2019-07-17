السودان.. "العسكري" و"الحرية والتغيير" يتوصلان لاتفاق سياسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السودان انتظر الاتفاق السياسي طويلا توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان، حسبما كشف مراسل "سكاي نيوز عربية" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق.
وقال مراسلنا إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.
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