السودان.. "العسكري" و"الحرية والتغيير" يتوصلان لاتفاق سياسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السودان انتظر الاتفاق السياسي طويلا

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق.

وقال مراسلنا إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.