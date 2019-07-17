شكرا لقرائتكم خبر عن رواندا تفتح سفارة لها فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جمهورية رواندا فتح سفارة لها فى المغرب، وتعيين الشيخ صالح هابيمانا سفيرا لها فى الرباط.
وحسب موقع روسيا اليوم، يأتى هذا التعيين بعد أيام قليلة من الزيارة التى قام بها إلى العاصمة الرواندية، كيجالى، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، حيث سلم خلالها رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الرواندي، بول كاجامي.
وشهدت العلاقات بين المغرب ورواندا تحولا مهما بعد الزيارتين اللتين قام بهما كل من كاجامى للمغرب في يونيو 2016، ومحمد السادس لرواندا فى أكتوبر من نفس السنة.
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