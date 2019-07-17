مسؤول: ناقلة النفط التي اختفت في هرمز غير مملوكة للإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ناقلة النفط التي اختفت في هرمز تحمل علم بنما.

ونقلت الوكالة في خبر عاجل عن مصدر مسؤول قوله، إن "ناقلة النفط MT RIAH غير مملوكة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات".

وأضاف المسؤول الإماراتي أن الناقلة "لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده تراقب الوضع عن كثب بشأن ناقلة النفط، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأوضحت الوكالة أن "الناقلة كانت تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز".

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