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مسؤول: ناقلة النفط التي اختفت في هرمز غير مملوكة للإمارات

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ناقلة النفط التي اختفت في هرمز تحمل علم بنما. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ناقلة النفط التي اختفت في هرمز تحمل علم بنما. قال مصدر مسؤول إماراتي، الثلاثاء، إن ناقلة النفط التي يدور الحديث عن اختفائها في مضيق هرمز، غير مملوكة لدولة الإمارات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقلت الوكالة في خبر عاجل عن مصدر مسؤول قوله، إن "ناقلة النفط MT RIAH غير مملوكة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات".

وأضاف المسؤول الإماراتي أن الناقلة "لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده تراقب الوضع عن كثب بشأن ناقلة النفط، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأوضحت الوكالة أن "الناقلة كانت تحمل علم بنما ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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