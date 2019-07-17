شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. حار على معظم الانحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا حار نسبيا على معظم الأنحاء، اليوم الأربعاء حيث يستمر الطقس شديد الحرارة فى الكويت، فى الوقت الذى تنخفض فيه درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة والعظمى 43 درجة.



السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البحرينية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس معتدل نسبيا مائل للحرارة والعظمى 38 درجة.

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البحرين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة لتصل العظمى 44 درجة.



الكويت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس حار نسبيا لتصل العظمى 38 درجة.