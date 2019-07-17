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صندوق النقد الدولى يحث المغرب على المضى قدما فى تعويم الدرهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء دعوته للمغرب للمضى قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

كما دعا صندوق النقد الدولى السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالى للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعى على المدى المتوسط".

 

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