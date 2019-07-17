شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يحث المغرب على المضى قدما فى تعويم الدرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء دعوته للمغرب للمضى قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا صندوق النقد الدولى السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالى للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعى على المدى المتوسط".

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