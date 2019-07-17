اللواء عادل العمدة: قطر اشترت أسلحة بـ65 مليار دولار لدعم الإرهاب

قال اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري، إن حادث رفح الإرهاب يستهجف إيجاد حالة من الضيق والانكسار داخل القوات المسلحة.

وتابع "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، أن ما يحدث الآن هو حرب بين الدولة المصرية وبين الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل دول تدعم الإرهاب، خاصة قطر.

وأشار إلى أن قطر قامت بشراء أسلحة بـ65 مليار دولار، رغم أنها قوتها المسلحة صغيرة ولا تستوعب حجم هذا التسليح، والهدف من شراء هذه الأسلحة هي دعم الإرهاب.

وأوضح أن دويلة قطر مسلوبة الإرادة وبها بعض القواعد العسكرية من تركيا، وهذا يعني انها ليست صاحبة قرارا وتقوم بتنفيذ أجندة سياسية، لافتًا إلى أنها لو لم تقوم بذلك فسينتهي دورها.

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