تيد يوهو: أسلحة الدوحة تذهب لجهات غير معلومة

أشار عضو الكونجرس الأمريكي تيد يوهو، إلى أن من حق المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، الاعتراض على بيع أسلحة لقطر، وذلك لأنها تذهب إلى جهات غير معلومة.

وأكد يوهو، خلال جلسة استماع عقدت في الكونجرس، حول تحديد الطوارئ التي يجب أن يحددها مجلس النواب الأمريكي لبيع أسلحة لدول بعينها، طبقا للقانون الأمريكي، إن "بيع الأسلحة قد يهدد حلفاءنا في المنطقة".

وكشف عضو الكونجرس أنه "تم رصد ٦ مجموعات إرهابية مختلفة في الشرق الأوسط تتعاون مع تنظيم داعش، وبيع الأسلحة في هذا التوقيت ليس حلا".

وأفاد أنه "من خبرات سابقة في عهد الرئيس أوباما، فإن الأسلحة القطرية ذهبت لجهات غير معلومة، مما يهدد حلفاءنا في المنطقة".

الجدير بالذكر أن قطر كانت قد أبرمت صفقة شراء أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشي ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.

وقدم عضو الكونجرس راند بول عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لقطر، خصوصا في هذا التوقيت الدقيق في منطقة الشرق الأوسط.

وطبقا للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجه إلى موافقة الكونجرس في صفقات بيع الأسلحة.

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