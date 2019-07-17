فلكية جدة: توثيق خسوف القمر الجزئي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

قال رئيس الجمعية الفكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن المراقبين للسماء في كافة مناطق السعودية والمنطقة العربية شاهدوا مساء يوم أمس الثلاثاء والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي خسوف جزئي للقمر استمر قرابة الثلاث ساعات.

حيث رصد دخول القمر إلى ظل الأرض وعند ذروته العظمى ( منتصف الخسوف) وقع أكثر من نصف قرص القمر في ظل كوكبنا ، وقد تم توثيق الخسوف بالصور إلى جانب تأكيد دقة الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية ونهاية خسوف القمر.

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من ناحية أخرى يعتبر خسوف القمر الجزئي من أقدم الطرق لإثبات شكل كوكبنا دون الحاجة للسفر إلى الفضاء الخارجي حيث يلاحظ وبسهوله بأن الظل الساقط على القمر متقوس وهو يمثل حافة كوكبنا.

وبرغم أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 29.5 يوم ، والخسوف القمري يحدث عندما يكون القمر (بدرا) إلا أن الخسوف لا يحدث شهريا، والسبب أن مدار القمر مائل بحوالي 5 درجات بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس .

وهذا يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما اعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس ، لذلك لا يحدث الخسوف.

جدير بالذكر سيتبع هذا الخسوف الجزئي للقمر بعد 5 اشهر و 10 أيام كسوف حلقي للشمس نادر جداً سيشاهد في مسار ضيق جداً مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الثاني 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 بالمنطقة الشرقية من السعودية وبعض المناطق في دول الخليج العربية وسيشاهد جزئياً في باقي مناطق المملكة والوطن العربي.