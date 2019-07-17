مبارك المهدي يلتقي البرهان ويؤكد على ضرورة سد الفراغ السياسي في البلاد

إلتقى رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري الثلاثاء، مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة.

وقال المهدي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية وضرورة التوقيع العاجل علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير لتمهيد الطريق لتشكيل الحكومة لتجاوز الفراغ السياسي الذي أثر سلبا الاستقرار السياسي والاقتصادي والمضي نحو التحول الديمقراطي.

ودعا المهدي إلى أهمية تأسيس الوضع الانتقالي علي دستور 2005م بعد التعديلات المطلوبة عليه باعتباره ملائم للشراكة التي ستنشأ بين المجلس والقوي السياسية من خلال المجلس التشريعي المزمع تكوينه.

وشدد على ضرورة الاتفاق على ميثاق يحكم برنامج الفترة الانتقالية لجميع القوي السياسية التي شاركت في الثورة وساندت الحراك لتأمين أكبر إجماع حول السلطة الانتقالية تفاديا الاقصاء والاستقطاب السياسي.

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