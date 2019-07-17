شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهم فى قرية أم النصر شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت مصادر طبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شمالى القطاع، الرصاص صوب دراجة نارية كانوا على متنها.
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى إطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الحدودى مع الكيان الإسرائيلي، فيما لاتزال تقمع مسيرات "العودة" التى انطلقت منذ نهاية مارس 2018 بشكل عنيف، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمالى قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.