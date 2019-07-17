شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطينى إثر تعرضه للضرب المبرح من مستوطن فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفل فلسطينى برضوض فى رأسه، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح من قبل حارس للمستوطنين، فى حى مراغة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد مركز معلومات وادى حلوة فى سلوان، بأن حالة من الغضب سادت الأهالى فى سلوان بعد الاعتداء على الطفل ميماتى أسعد جابر (5 سنوات).

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فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت زيد أحمد بعجاوي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفى بلدة سلوان فى القدس المحتلة، خطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا بهدم منشأته التجارية.



وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال أبلغت مواطنا أنها ستهدم منشأته التجارية الواقعة فى حى عين اللوزة، غدا الأربعاء .