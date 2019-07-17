إصابة العشرات فى انهيار سقف مسجد خلال صلاة العشاء بسوريا

أفادت مصادر سورية محلية، مساء الثلاثاء، بانهيار سقف جامع القدومى فى حى الجديدة بمدينة حلب، أثناء صلاة العشاء، فى حادث أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وأوضحت المصادر أن سقف الجامع الواقع فى مفرق ساحة التنانير، انهار على المصلين، ما تسبب فى إصابة العشرات بينهم أطفال، وأشارت إلى أن بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض.
وأضافت المصادر من المدينة أن وحدات من الدفاع المدنى والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على إخراج المصابين من الجامع.
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