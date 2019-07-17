طهران: أغثنا ناقلة نفط واجهت مشكلة فنية في الخليج

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طهران: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الثلاثاء أن الجمهورية الإسلامية تقدم المساعدة ل"ناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة فنية" في الخليج بعد تلقيها نداء استغاثة منها.

وتطرق موسوي الى الناقلة على حساب رسمي في موقع تويتر بالقول انه "بالاستناد الى القواعد الدولية (...) اقتربت القوات الإيرانية وباستخدام زورق لقطر السفن سحبتها الى المياه الايرانية للقيام بالإصلاحات الضرورية".

وأضاف المتحدث أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وكان موقع "تانكر تراكرز" الالكتروني الذي يتتبع ناقلات النفط قد ذكر سابقا أن الناقلة التي ترفع علم باناما وتحمل اسم "رياه" والمستخدمة في مضيق هرمز ل"تزويد السفن الأخرى بالوقود"، قد عبرت إلى المياه الإيرانية في 14 تموز/يوليو "للمرة الأولى بعد أن تباطأت سرعتها".

وأضاف الموقع انه في تلك اللحظة توقف نظام تحديد الهوية الآلي للناقلة عن إرسال الإشارات.

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وآخر موقع معروف للناقلة "رياه" كان قبالة جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وتصاعد التوتر في الخليج في الأسابيع الأخيرة، حيث ألغت الولايات المتحدة ضربة جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة بعد اسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة، كما حمّلت واشنطن طهران المسؤولية عن سلسلة من الهجمات على سفن النقل.

ولاحقا تم احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" في 4 تموز/يوليو من قبل ضباط الشرطة والجمارك في جبل طارق بمساعدة وحدة من مشاة البحرية الملكية البريطانية.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أن إيران لن تدع ذلك يمرّ من دون ردّ.

وقال متحدثا عن البريطانيين "أصبح خبثهم مكشوفاً للجميع فقد اختطفوا ناقلتنا النفطية بقرصنة بحرية إلا أنهم يسعون لإضفاء صفة قانونية على ذلك".