شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات فى انهيار سقف مسجد خلال صلاء العشاء فى حلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سورية محلية، مساء الثلاثاء، بانهيار سقف جامع القدومى فى حى الجديدة بمدينة حلب، أثناء صلاة العشاء، فى حادث أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضحت المصادر أن سقف الجامع الواقع فى مفرق ساحة التنانير، انهار على المصلين، ما تسبب فى إصابة العشرات بينهم أطفال، وأشارت إلى أن بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

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وأضافت المصادر من المدينة أن وحدات من الدفاع المدنى والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على إخراج المصابين من الجامع.