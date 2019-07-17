قطر: نعمل مع إيطاليا لكشف حقيقة الصاروخ المضبوط

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

قالت الدوحة، الثلاثاء، إنها "تتابع عن كثب وبقلق" وتعمل مع روما، لكشف حقيقة ما ذكرته تقارير إعلامية عن صاروخ باعته قطر لإحدى الدول قبل 25 عامًا، وضبطته السلطات الإيطالية لدى "جماعة يمينية متطرفة".

جاء ذلك في تغريدات للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، على حسابها بـ"تويتر".

وتداولت تقارير إعلامية غربية الثلاثاء، العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً.

وأوضحت الخاطر، في تغريدات على حسابها بموقع تويتر، أنه "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة نفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وأضافت الخاطر أن بلادها "تعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في إيطاليا والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق".

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وقالت: "نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الشرطة الإيطالية إنها ضبطت خلال عمليات مداهمة استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.

وذكرت الشرطة في بيان، نقله إعلام إيطالي: "ضُبط خلال العملية صاروخ جو-جو في حالة تشغيل جيدة ويستخدمه الجيش القطري".

كما اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص، وصودرت مواد دعائية خاصة بجماعة النازيين الجدد في مداهمات استهدفت مدنا مختلفة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن المداهمات جاءت في إطار تحقيقات في مساعدة اليمين المتطرف الإيطالي لقوات انفصالية تدعمها روسيا في شرقي أوكرانيا.

وحددت وسائل الإعلام الإيطالية هوية المتهمين المعتقلين وهم فابيو ديل بيرغيولو، 50 عاما وهو مسؤول سابق في الجمارك الإيطالية، وأليساندرو مونتي، 42 عاما الناشط في حزب فورزا نوفا اليميني، وفابيو بيرناردي، 51 عاما وهو إيطالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.