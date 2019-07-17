مباحثات قطرية روسية لتعزيز التعاون العسكري البحري

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث قائد القوات البحرية القطرية عبدالله بن حسن السليطي، الثلاثاء، مع قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كورولوف، العلاقات العسكرية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش "المعرض البحري" المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وقالت ورسائل إعلام روسية مايو/أيار الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا باستحداث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده لدى الدوحة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" الرسمي، أن هذا يأتي كإشارة لنية موسكو تعزيز التعاون العسكري والتقني مع قطر.

Advertisements

وأضاف أنه جاء في نص المرسوم: "قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية بالسفارة في قطر، ملحق عسكري (جوي- بحري)، ومساعد ملحق عسكري".

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2017 وقعت قطر وروسيا اتفاقًا للتعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم متعلقة بالدفاع الجوي، وعقد قانوني يتعلق بالشروط العامة للتوريدات العسكرية، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للدوحة.

وفي مارس/ آذار الماضي قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "المفاوضات لا تزال جارية" حول إمكانية شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400" من روسيا، من دون الوصول إلى اتفاق نهائي بعد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.