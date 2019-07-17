الدفاع العراقية: مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين، بقصف لمقاتلات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان، أن طيران التحالف نفّذ ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين، داخل نفق غرب الموصل.

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ولم يشر البيان إلى هوية الشخصين، أو ما إذا كانا ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، منذ 2014.

غير أن قادة عسكريين عراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي تم تحريرها.

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