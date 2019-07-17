اعتماد تكنولوجيا ربط قسط التأمين بسلوك السائق قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

كشفت «هيئة التأمين» عن عزمها إدخال تكنولوجيا تطبيقات الـ«telematics» التي من شأنها أن تجعل قيمة القسط التأميني منسجما مع درجة الخطر التأميني الذي يحدثه سائق المركبة.

وأضافت «الهيئة»: أنها وبالتعاون مع جميع شركائها؛ بصدد إدخال تلك التطبيقات التكنولوجية في آلية إصدار «بوالص» تأمين المركبات، حيث يكون قسط التأمين قليلا جدا بالنسبة للسائق الملتزم، مقارنة مع السائق غير الملتزم والذي يكون فيه قسط التأمين مرتفعا، وهذا من شأنه أن يحد من حوادث السير نظرا لانعكاس طريقة قيادة المركبة على قسط التأمين.

تابعت «الهيئة» في رد على استفسارات ”الخليج 365”: لا تقف عملیة التطوير عند حد معین، إذ تسعى الهیئة دائماً لأن تكون سوق التأمین الإماراتیة رائدة على مستوى المنطقة وعلى الصعید الإقليمي، ففي مجال تأمین المركبات ولاحقاً للنقلة النوعية التي حصلت بدایة عام 2017، والتي تضمنت إضافة 16 منفعة جدیدة بما في ذلك مضاعفة تغطيات أضرار الممتلكات ثمانية أضعاف، و كانت نتائجها الإیجابیة ظاهرة على مستوى المؤمن لهم والمستفیدین والمتضررین من حوادث المركبات من جهة، وشركات التأمين من الجهة الأخرى؛ فإن «الهيئة» تسعى إلى إدخال مثل هذه التطبيقات الحديثة لتطوير آلية اكتتاب أقساط التأمين بما يضمن الحد من حوادث المركبات.

مواكبة

وفيما يتعلق بمستقبل تأمين المركبات الكهربائية في الدولة، قالت: تواكب «هیئة التأمین» توجهات الدولة في مجال تشجيع استعمال المركبات الكهربائیة، والتي لها انعكاسات إیجابیة على العديد من الصعد من ضمنها التقليل من التلوث البيئي واستغلال الموارد.

وترجمةً لذلك، قامت «الهيئة» في دیسمبر 2017 بتعديل تشریعاتها الخاصة بتعریفات أسعار أقساط التأمین الإلزامي على المركبات بما یمكن منح خصومات للسیارات الكهبائیة تصل إلى 25 % كما أن الهیئة لا تزال ملتزمة بدعم موضوع السیارات الكهربائیة ضمن الحدود التي یسمح بها القانون والاكتتاب الفني السلیم في أعمال التأمین.

تصنيف

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وبخصوص آلية تصنيف ورش الصيانة بالتعاون مع «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، قالت «الهيئة»: في ضوء المراجعة المستمرة من قبلنا و«هیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس» والجهات الحكومیة الأخرى على المستویین الاتحادي والمحلي من أجل تحسین جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم من قبل ورش إصلاح المركبات، یجري العمل على دراسة تصنیف هذه الورش، وتحدید معاییر التدریب للعاملین وجودة الخدمات المقدمة وكذلك معاییر الأدوات المستخدمة، لضبط كفاءة هذه الورش على مستوى الدولة، فضلاً عن الخدمات في مرحلة ما بعد الصیانة، لضمان جودة مخرجات الورش، ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلكین.

تسعير فني

أمأ فيما يتعلق بعودة ظاهرة حرق الأسعار إلى السوق المحلي، قالت «الهيئة»: إن نظام توحید وثائق التأمین على المركبات الذي أصدرته الهیئة، وبدأ تطبيقه مطلع عام 2017، قد ساهم في تنظیم سوق التأمین على المركبات في الدولة من خلال تحدید السعر الفني السلیم وتحقیق المنافسة المنضبطة بین شركات التأمین وزیادة المزایا وتحسین الخدمة المقدمة للمؤمن لهم، بالإضافة إلى مساهمته في تطویر الأسس والقواعد الفنیة وإرساء أسس تنظیمیة حدیثة ومتطورة لسوق تأمین المركبات بالإمارات وفق أفضل الممارسات العالمیة.

وأشارت إلى أن تطبیق النظام الموحد لوثیقتي التأمین على المركبات قد أدى إلى تطبیق المستهدف منها، حیث بدأت نتائج شركات التأمین بالتعافي بعد سنوات من عملیات البیع دون السعر الفني التأمیني السلیم، كما تحرص الهیئة على استكمال إصدار التشریعات المنظمة لقطاع التأمین بما یكفل توفیر المناخ الملائم لتطویره وتعزیز دور صناعة التأمین في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤولیات ضد المخاطر لحمایة الاقتصاد الوطني.

مقاييس

«telematics» هو جهاز ذكي صغير يوضع في المركبة يمكن له أن يقيس مؤشرات وقيادة سائق المركبة وتضبط سلوكه الفني في اتخاذ القرارات بحسب ظروف الطريق وآلية قيادة المركبة، والحالة الفنية للمركبة وفق خيارات متنوعة:

* البنية التحتية

* متعة القيادة

* مستويات القيادة الخطرة

* التغيير المفاجئ في المسارات

* القيادة بدون تركيز

* الإسراع والتسارع

* القيادة من دون ترك مسافة أمان

* التورط في حادث تصادم

* زمن التنقل