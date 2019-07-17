محمد بن راشد: نحتاج حولنا لمزيد من الحكماء لا السفهاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن توحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا. وقال سموه على «تويتر» عبر وسم «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل.. نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء».

وأضاف سموه: «علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا.. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء».

وكان سموه قد أطلق وسم «علمتني الحياة» منتصف عام 2018، على حسابه الرسمي، حيث أعلن سموه أنه يكتب، كل صيف، «بين حين وآخر»، عن بعض الدروس المستفادة، وما تعلمه سموه خلال مسيرة القيادة والإدارة.. لينقل سموه من خلالها بعض التجارب للأجيال القادمة.