«بي بي سي»: الشارقة ضمن المدن الثقافية الخمس الأكثر ابتكاراً في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: وائل بدر الدين

صنفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الشارقة ضمن قائمتها للمدن الخمس الأكثر ابتكاراً في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم، بجانب مدن مثل بانكوك ومكسيسيكو سيتي وغيرهما، حيث أشارت إلى أن الشارقة اكتسبت هذه المكانة بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بهذه المجالات والجهود التي بذلها في هذا الصدد.

وأضاف موقع الهيئة أن الشارقة استطاعت بما تتميز به من تفرد في أسلوبها وتبنيها لثقافة الاستدامة والتصاميم الحديثة لمرافقها وأنشطتها الثقافية، من بناء سمعة عالمية كوجهة للثقافة والفنون، وأنها تمكنت من ترسيخ مكانتها كمحور للابتكار، باحتضانها فعاليات وأنشطة متميزة مثل بينالي الشارقة الذي يعد أكبر بينالي في العالم العربي، واكتسب سمعة واسعة كراع ومحتضن للفن الحقيقي المثير للفكر الأصيل، إضافة إلى مهرجان الفنون الإسلامية.

وجاء في التقرير أن مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تترأسها الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، هي مركز الفنون المعاصرة الأول على مستوى المنطقة، وتشكل الفعاليات التي تنظمها المؤسسة وترعاها، بينالي ومهرجان الأفلام الدولي، علاوة على استضافة الفنانين المحليين والعالميين، فضلاً عن إشراف المؤسسة على مجموعة من الاستوديوهات الفنية وغيرها من الفعاليات والمرافق. وأشار التقرير إلى أن الغرفة الماطرة، والتي تعتبر عملاً فنياً تركيبياً، أصبح هو الآخر ضمن منظومة الأنشطة التي تحظى بشهرة كبيرة وانتشار واسع على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونقلت الهيئة عن الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنمية المعرفة في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قوله إن الشارقة شهدت تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن مناطق مثل مويلح المتاخمة للمدينة الجامعية، والتي كانت قبل فترة قصيرة الحد الخارجي للشارقة، أصبحت اليوم مركز المدينة الجديد، وإضافة إلى الأنشطة والمرافق الخاصة بمؤسسة الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للفنون، قال التقرير إنه يجب زيارة مركز مرايا للفنون.

واختتمت «بي بي سي» تقريرها بالقول إن الابتكار لا يقتصر على هذه المجالات فحسب، حيث إن التطور الاجتماعي الكبير الذي شهدته مدينة الشارقة يعد انعكاساً لنهجها الابتكاري في كافة المجالات، وهو الأمر الذي تعزز بفضل التنوع السكاني الذي يميزها، مشيرةً إلى أن المدن هي مكون أساسي لتطوير مشهد الفنون الجميلة والنهضة الشاملة